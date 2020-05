Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de $10 mds de promesses de dons pour la recherche Reuters • 26/05/2020 à 13:14









BRUXELLES, 26 mai (Reuters) - La campagne de levée de fonds destinés à financer la recherche internationale sur les tests, les traitements et les vaccins contre le nouveau coronavirus a franchi le seuil des dix milliards de dollars, a annoncé mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le compteur de cette initiative lancée le 4 mai s'établit désormais à 10,4 milliards de dollars, soit 9,5 milliards d'euros, grâce aux promesses de contributions faites à travers le monde par des gouvernements, des institutions, des fondations ou des individus, a-t-elle annoncé dans un tweet. "Excellent résultat, nous avons atteint un premier jalon dans le marathon des donateurs pour la réponse mondiale au coronavirus, piloté par la Commission européenne", a-t-elle noté. Cette opération boudée par les Etats-Unis, qui doit se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mai, s'inscrit dans le cadre du plan d'action international contre la pandémie lancé fin avril par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour accélérer un accès équitable à travers le monde aux outils de lutte contre cette crise sanitaire. (Francesco Guarascio, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.