Coronavirus-Plus de 1.800 décès en une journée aux Etats-Unis

WASHINGTON/NEW YORK, 8 avril (Reuters) - Le nombre de cas recensés de contamination au nouveau coronavirus aux Etats-Unis a approché le seuil des 400.000, tandis que le nombre de décès liés au COVID-19 a dépassé les 12.700 avec plus de 1.800 morts supplémentaires signalés mardi dans le pays, un record sur une seule journée. Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis pourraient s'approcher du sommet de la "courbe" de l'épidémie, et il a réitéré mardi son souhait de rouvrir bientôt l'activité économique américaine. Le président américain a dit être réticent à aborder le sujet mais que le bilan du COVID-19 pourrait être au final moins important que ne le laissaient envisager les projections. Les experts du groupe de travail sur le coronavirus ont dit anticiper jusqu'à 240.000 décès aux Etats-Unis dans les prochains mois. S'exprimant lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche, Donald Trump a par ailleurs dit ne pas avoir vu des mémos du conseiller au commerce de la présidence, Peter Navarro, sur les risques liés au nouveau coronavirus. Navarro, l'un des faucons de l'administration américaine à l'égard de la Chine, a envoyé fin janvier un mémo prévenant que le nouveau coronavirus pourrait provoquer une pandémie et a demandé une interdiction de voyages pour la Chine, a rapporté le New York Times. Dans un second mémo rédigé fin février et envoyé à Trump, il a dit que le virus pourrait tuer jusqu'à 2 millions d'Américains. Donald Trump a indiqué lors du point de presse avoir toute confiance en Navarro, qui supervise les questions liées au recours présidentiel au "Defense Production Act" qui permet notamment d'accélérer la production de l'équipement de protection nécessaire face à la crise sanitaire. Il a aussi annoncé qu'il envisageait de suspendre la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), quelques heures après avoir vivement critiqué celle-ci via Twitter. Selon la dernière projection réalisée par l'université de Washington - l'une de celles que mentionnent les autorités sanitaires américaines -, l'épidémie pourrait tuer moins de 82.000 personnes aux Etats-Unis d'ici le 4 août. PLUS DE 5.000 MORTS DANS L'ETAT DE NEW YORK Des données préliminaires rapportées par des représentants en Louisiane, dans le Michigan et dans l'Illinois montrent que le taux de mortalité du nouveau coronavirus au sein de la population afro-américaine est plus important que celui pour l'ensemble de la population américaine. Les représentants des Etats et des municipalités ont estimé que les disparités au niveau de l'accès aux soins de santé seraient notamment à l'origine de cette tendance. Dans l'Etat de New York, actuel épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, le nombre d'hospitalisations liées au COVID-19 semble s'être stabilisé, a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo, malgré nombre record de décès quotidiens. Alors que 731 décès ont été recensés au cours de la journée, portant à 5.489 le nombre de morts liés à l'épidémie dans l'Etat, Cuomo a souligné que le ralentissement du taux des nouvelles hospitalisations et admissions en unités de soins intensifs suggéraient que les mesures de distanciation sociale instaurées le mois dernier portaient leurs fruits. "Ne soyons pas complaisants", a dit le gouverneur de New York lors d'un point de presse quotidien. "La distanciation sociale fonctionne (...) C'est pour cela que l'on voit ces chiffres diminuer". Le maire de New York a dit pour sa part qu'il était trop tôt pour estimer qu'il s'agissait d'un virage, tout en mentionnant une amélioration ces derniers jours s'agissant du nombre de patients nécessitant un respirateur. Bill de Blasio a admis par ailleurs que le nombre de décès survenus hors hôpitaux pourrait avoir été sous-rapporté, alors que le département des pompiers de New York a fait état d'un bond du nombre de morts à domicile liées à des symptômes grippaux. (Steve Holland et Jeff Mason à Washington, Maria Caspani à New York, avec Doina Chiacu à Washington, Maurice Tamman à New York, Brad Brooks à Austin, Michael Martina à Detroit; version française Jean Terzian)

