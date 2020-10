Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 1.500 patients en réanimation en France, une première depuis la fin mai Reuters • 12/10/2020 à 19:43









(Actualisé avec autres données) PARIS, 12 octobre (Reuters) - Le nombre de patients traités en réanimation en France pour une infection au Covid-19 a passé lundi le seuil des 1.500, une première depuis le 27 mai dernier, alors que le gouvernement cherche de nouveaux moyens d'endiguer la reprise de l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Le nombre total de patients hospitalisés dépasse 8.600, à 8.671, pour la première fois depuis le 29 juin, montrent les données publiées par les autorités sanitaires. La France a enregistré lundi 8.505 nouveaux cas de contamination en 24 heures, contre 16.101 la veille, pour un total de 743.779 depuis le début de l'épidémie, et 96 nouveaux décès, pour un total de 32.825 morts, selon les chiffres https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde publiés par l'agence Santé Publique France (SPF). Le nombre de nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours s'établit à 5.350, dont 929 en réanimation, précise SPF sur son site. Le taux de positivité atteint 11,8%, contre 11,5% dimanche. Evoquant une situation "très difficile" face à la "réalité d'une deuxième vague" épidémique, le Premier ministre, Jean Castex, n'a pas exclu lundi d'ordonner des reconfinements localisés dans le pays où la crise sanitaire va durer selon lui plusieurs mois encore. Emmanuel Macron doit s'exprimer mercredi peu avant 20h sur TF1 et France 2 pour évoquer la crise sanitaire, a fait savoir de son côté l'Elysée. (Benoît Van Overstraeten, Nicolas Delame, Jean-Stéphane Brosse)

