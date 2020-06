Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 1.000 contaminés dans un abattoir en Allemagne Reuters • 20/06/2020 à 19:28









FRANCFORT, 20 juin (Reuters) - Plus de 1.000 salariés de la société allemande de transformation de viande Toennies ont été testés positifs au coronavirus, ce qui a poussé les autorités sanitaires locales à ordonner la mise en quarantaine des 6.500 employés de l'entreprise et de leurs familles. L'épidémie, près de la ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de Gütersloh, a été signalée pour la première fois mercredi, lorsque 400 travailleurs ont été testés positifs. Vendredi, ce nombre avait doublé pour atteindre 803 et il s'élevait à 1.029 samedi. S'exprimant lors d'une conférence de presse, le propriétaire de la société, Clemens Toennies, a déclaré que l'épidémie représentait une "crise existentielle" pour son entreprise, qui a suspendu ses opérations. "En tant qu'entreprise, nous pensions avoir tout fait correctement", a-t-il dit, ajoutant que son entreprise avait eu du mal à collecter les données personnelles des employés et des sous-traitants afin que les autorités puissent retracer l'épidémie. "En tant qu'entrepreneur, je ne peux que m'excuser. Nous en sommes la cause et en sommes pleinement responsables", a ajouté Clemens Toennies. L'épidémie pourrait contraindre la Rhénanie-du-Nord-Westphalie à imposer un confinement plus large. Jeudi, la Chine a interdit les importations de viande de l'usine où l'épidémie s'est propagée. Bien que la gestion par l'Allemagne de la crise du coronavirus figure parmi les plus performantes d'Europe, le pays a enregistré plusieurs épidémies au sein de ses abattoirs, dont les employés sont souvent des migrants vivant dans des logements surpeuplés fournis par les entreprises. (Edward Taylor, version française Benjamin Mallet)

