Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus d'une centaine de tests effectués aux Contamines Reuters • 09/02/2020 à 13:48









LES CONTAMINES-MONTJOIE, Haute-Savoie, 9 février (Reuters) - P lus d'une centaine de tests ont déjà ou vont être effectués dans la commune de Contamines-Montjoie, après la confirmation de cinq cas de coronavirus dans cette station de ski de Haute-Savoie, et les résultats seront connus dans la soirée, a annoncé dimanche la ministre française de la Santé Agnès Buzyn. "Probablement plus de 100" tests vont être au total effectués sur les familles, les enfants et les personnes susceptibles d'avoir été "en contact" avec les cinq ressortissants britanniques, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse sur place. "Nous aurons normalement les résultats en fin d'après-midi ou dans la soirée en fonction du moment où ils auront été prélevés dans la journée", a-t-elle ajouté. "Il est très important de pouvoir rassurer les habitants de ce village qui n'ont pas été en contact et qui n'ont donc pas été appelés. Il faut leur dire qu'il n'y a aucun risque quand on croise les gens dans la rue, ce n'est pas cela être en contact". L'une des cinq personnes contaminées étant un enfant de neuf ans, qui réside à Contamines-Montjoie et qui prend des cours de français à Saint-Gervais, "nous avons priorisé la réalisation des tests d'abord sur les enfants qui étaient le plus en contact et sur les enfants qui ont des symptômes". Dans la matinée, plusieurs dizaines d'habitants, en majorité des parents avec leurs enfants, se pressaient devant un bâtiment mis à disposition par cette commune de 1.200 habitants pour effectuer les tests - questionnaire médical et prélèvement buccal. "Mon fils est dans la classe du petit qui a été contaminé donc on vient faire le contrôle", explique à Reuters TV Nicolas Monnet. "Mes enfants toussent pas mal donc forcément on y pense (...) mais il ne faut pas céder à la psychose", estime pour sa part Emmanuelle Rieu. S'ils sont infectés, "je veux le savoir et vite faire ce qu'il faut. Sinon je ne m'inquiète pas pour la suite mais au moins qu'on soit fixé". Les cinq nouveaux cas portent à onze en France le nombre de personnes touchées par le virus qui a fait au total plus de 800 morts et contaminé plus de 37.000 personnes en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), d'où est partie cette épidémie de pneumonie virale en décembre. Après un premier vol qui avait rapatrié 260 personnes de Wuhan, épicentre de l'épidémie en Chine, trente-huit nouveaux Français sont attendus dans le sud de la France ce dimanche où il seront placés en confinement pendant 14 jours. (Marina Depetris, avec Marine Pennetier et Sarah White à Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.