Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus d'un million de cas dans le monde - université Johns-Hopkins Reuters • 02/04/2020 à 22:55









(Chiffres actualisés) 2 avril (Reuters) - Le bilan mondial de l'épidémie due au coronavirus a dépassé jeudi le million de cas de contamination et les 51.000 morts, selon le décompte de l'Université Johns-Hopkins aux Etats-Unis, dont les données sont réputées parmi les plus fiables au monde. Le plus grand nombre officiel de décès a été comptabilisé en Italie, l'Espagne et les Etats-Unis étant les deux autres pays les plus touchés, précise le Center for System Science and Engineering de l'université de Baltimore. Plus de 200.000 personnes ont guéri de la maladie, dont plus de 75.000 en Chine où le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 est apparu en décembre dernier. La barre des 100.000 premiers cas de contamination avait été franchie au bout de 55 jours environ, celle des 500.000 après 76 jours, selon les calculs de Reuters à partir des statistiques officielles. Le nombre de cas a doublé pour atteindre un million au cours des huit derniers jours. (Lisa Shumaker, version française Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.