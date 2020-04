Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Philippe exhorte les Français à ne pas partir en vacances Reuters • 02/04/2020 à 21:08









PARIS, 2 avril (Reuters) - Le Premier ministre Edouard Philippe a exhorté jeudi soir les Français à ne pas partir en vacances et à continuer de respecter le confinement obligatoire en vigueur depuis le 17 mars et jusqu'au 15 avril, afin de faire en sorte que "la digue tienne". "Nous avons observé que nos concitoyens respectaient dans l'ensemble très strictement les consignes de confinement qui leur sont données. Je veux les en remercier (...) c'est nécessaire et c'est indispensable", a dit le chef du gouvernement sur TF1, estimant que "la pire des choses" serait "que cet engagement s'étiole". "Certes, c'est le printemps" et le début des vacances de Pâques dans certaines régions du territoire à partir de samedi, "mais le virus n'est pas en vacances", a-t-il ajouté. "Le confinement, ce n'est pas se déplacer en France." Des "contrôles stricts" vont donc être menés pour éviter que le début des vacances scolaires se traduise par des trajets qui viendraient "ruiner l'effort collectif" fourni depuis trois semaines, a-t-il poursuivi. "Nous sommes dans un combat long dur, que la digue tienne, nous devons tous ensemble faire en sorte qu'elle continue à tenir." (Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

