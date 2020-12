Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pfizer revoit à la baisse son programme de distribution de son vaccin - WSJ Reuters • 03/12/2020 à 21:56









3 décembre (Reuters) - Pfizer PFE.N a revu à la baisse son programme de distribution de son vaccin contre le COVID-19 en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, rapporte jeudi le Wall Street Journal. Le laboratoire américain, dont le vaccin a été développé avec l'allemand BioNTech 22UAy.DE , s'attend à fournir la moitié des doses prévues après avoir découvert que des éléments entrant dans les premières phases de production ne respectaient pas ses normes, ajoute le Wall Street Journal. (version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées PFIZER NYSE -1.73%