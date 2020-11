Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pfizer et BioNTech annoncent un vaccin efficace à plus de 90% Reuters • 09/11/2020 à 13:01









PARIS, 9 novembre (Reuters) - Pfizer PFE.N a annoncé lundi que son vaccin expérimental était efficace à plus de 90% pour prévenir du COVID-19, selon les premières données d'une vaste étude, marquant une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie qui a tué plus d'un million de personnes à travers le monde. Le géant pharmaceutique américain et son partenaire allemand BioNTech BNTX.O 22UAy.DE sont les premiers à présenter des résultats positifs pour un essai clinique à grande échelle d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Les deux entreprises ont déclaré qu'elles n'avaient jusqu'à présent constaté aucun problème sérieux de sécurité pour le candidat-vaccin et qu'elles comptaient demander aux États-Unis une autorisation d'utilisation d'urgence dans le courant du mois. Sur les marchés financiers, les annonces des deux laboratoires ont été immédiatement saluées par une amplification de la hausse des grands indices: quelques minutes après, l'indice européen Stoxx 600 .STOXX gagnait 3,41%, le CAC 40 à Paris .FCHI 4,41%, le Dax à Francfort .GDAXI 4,16%. Les contrats à terme sur les grands indices de Wall Street préfiguraient alors une ouverture en hausse de plus de 3% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , qui devrait inscrire un record dès les premiers échanges. Parmi les secteurs européens les plus touchés par les retombées économiques de la pandémie, celui du tourisme et des loisirs .SXTP prenait plus de 7%. (Michael Erman et Julie Steenhuysen, avec Michele Gershberg, Blandine Hénault et Marc Angrand pour la version française, édité par Nicolas Delame)

