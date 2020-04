Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pénurie de chloroquine aux Etats-Unis Reuters • 01/04/2020 à 16:35









1er avril (Reuters) - L'agence américaine de sécurité des aliments et des médicaments a fait état d'une pénurie d'hydroxychloroquine et de chloroquine, des antipaludéens qui seraient efficaces pour traiter la pneumopathie due au coronavirus. Les deux traitements ont été ajoutés mardi sur le site où la Food and Drug Administration (FDA) répertorie les pénuries de médicaments. Donald Trump a assuré que ces médicaments pouvaient "changer la donne", mais plusieurs scientifiques américains ont jugé plus prudent d'attendre la confirmation des résultats encourageants obtenus notamment dans le cadre d'études menées à Marseille sous la houlette du professeur Didier Raoult. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a repoussé mardi l'idée de les utiliser à grande échelle. (Manas Mishra, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.