Coronavirus-Pékin juge "indécents" les commentaires US sur les bilans chinois

PEKIN, 2 avril (Reuters) - Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié jeudi les doutes américains sur la fiabilité des bilans de l'épidémie de nouveau coronavirus fournis par Pékin de commentaires "indécents". A l'occasion d'un point de presse quotidien, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a réaffirmé que la Chine avait été totalement transparente au sujet des conséquences de l'épidémie de coronavirus qui a émergé en décembre dans la province de Hubei. Elle a invité les autorités américaines à cesser de politiser une question de santé publique et à davantage se préoccuper de la sécurité de leurs concitoyens. Le président des Etats-Unis Donald Trump a déclaré mercredi que les statistiques rapportées par la Chine sur le coronavirus semblaient "un peu légères", tandis que son conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien a dit que Washington n'avait aucun moyen de savoir si les bilans rapportés par Pékin étaient précis. (Tom Daly , version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

