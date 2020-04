Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pas encore de décision sur les célébrations du 14-Juillet Reuters • 17/04/2020 à 17:27









PARIS, 17 avril (Reuters) - Aucune décision n'a encore été prise concernant le traditionnel défilé militaire du 14-Juillet et les festivités de la Fête nationale française, a annoncé vendredi la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq. "Pour le 14 juillet, qui vient après le déconfinement, à l'heure actuelle rien n'est arrêté, rien n'est établi", a-t-elle déclaré vendredi à l'occasion d'une audition par la commission de la Défense de l'Assemblée nationale en soulignant que les décisions à ce sujet dépendraient de l'évolution de la situation sanitaire. Emmanuel Macron a annoncé lundi la prolongation jusqu'au 11 mai du confinement obligatoire en vigueur depuis le 17 mars en France en précisant que les grands festivals et événement drainant un large public ne pourraient pas se tenir au moins jusqu'à la mi-juillet. Selon Le Parisien, qui cite un de ses proches, le chef de l'Etat souhaiterait que la Fête nationale "soit une fête de libération du confinement généralisée". Concernant les cérémonies mémorielles prévues d'ici à la fin du confinement - à savoir la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation du 26 avril et la commémoration le 8 mai de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en 1945 - elles seront "annulées dans chaque département bien entendu puisqu'il n'est pas question de créer des regroupements", a précisé Geneviève Darrieussecq. S'il n'y aura à cette occasion aucune cérémonie locale, ces journées-là seront en revanche évidemment marquées à l'échelle nationale, avec des dépôts de gerbes prévus pour le 26 avril et "une cérémonie sera organisée dans un format particulier qui sera retransmis pour la France entière" pour le 8 mai, a-t-elle expliqué. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.