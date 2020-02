Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pas de traitement efficace connu, selon l'OMS Reuters • 05/02/2020 à 13:19









GENEVE, 5 février (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi qu'il n'existait pas de traitement efficace connu contre le nouveau coronavirus 2019-nCoV responsable d'une flambée épidémique en Chine continentale. Selon la télévision chinoise CGTN, des chercheurs de l'université chinoise de la province du Zhejiang ont mis au point un traitement efficace pour les personnes contaminées par ce coronavirus. La chaîne britannique Sky News a de son côté annoncé que des chercheurs avaient fait "une avancée significative" dans le développement d'un vaccin. Interrogé au sujet de ces informations de presse, un porte-parole de l'OMS a déclaré qu'il n'existait "aucune thérapie efficace contre ce (coronavirus) 2019-nCoV". Au-delà de la Chine continentale, où près de 500 morts ont été recensés, des cas de contaminations par le "coronavirus de Wuhan", dont le surnom évoque la capitale de la province chinoise du Hubei où il est apparu en décembre, ont été recensé dans une vingtaine de pays distincts, ainsi que dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao. (Stephanie Nebehay Myriam Rivet pour la version française, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.