Coronavirus-Pas de retour à la normale avant longtemps, prévient l'Ecosse

LONDRES, 23 avril (Reuters) - Il est peu probable que la vie redevienne normale même lorsque les mesures les plus restrictives contre l'épidémie de coronavirus auront été levées, et la "distanciation sociale" pourrait rester de mise jusqu'à la fin de l'année, voire au-delà, a déclaré jeudi la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon. "Un retour à une vie normale comme nous la connaissions n'est pas prévu (...). Ce que nous chercherons à faire, c'est trouver une nouvelle normalité, une manière de vivre avec ce virus sous une forme qui le maintienne sous contrôle", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse. "La distanciation sociale et la limitation de nos contacts avec les autres sera un élément de nos vies pour longtemps, sans doute jusqu'à ce que des traitements puis un vaccin offrent des solutions différentes", a ajouté la dirigeante du gouvernement autonome écossais. "Cela signifie donc peut-être pour toute la fin de l'année, et peut-être même au-delà." Elle a par ailleurs plaidé pour une levée progressive des mesures de confinement, réclamant en premier lieu un assouplissement léger et soulignant qu'il faudra revenir en arrière si cet allègement provoque des effets négatifs sur l'évolution de l'épidémie. (Alistair Smout version française Henri-Pierre André, édité par Claude Chendjou)

