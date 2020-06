Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pas de hausse des cas aux USA dus aux manifestations-Pence Reuters • 11/06/2020 à 01:12









WASHINGTON, 11 juin (Reuters) - Mike Pence a déclaré mercredi que rien n'indiquait à l'heure actuelle que les manifestations ayant eu lieu ces deux dernières semaines pour protester contre les discriminations raciales et les violences policières aux Etats-Unis ont provoqué une accélération des nouveaux cas de contamination au coronavirus. "Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne constatons pas d'augmentation des nouveaux cas, près de deux semaines après l'organisation des premières manifestations", a dit le vice-président américain lors d'un entretien à la chaîne de télévision Fox Business. "De nombreuses personnes portaient des masques et respectaient la distanciation sociale lors des manifestations", a-t-il ajouté. Le principal conseiller de la Maison blanche sur les maladies infectieuses, Anthony Fauci, avait un peu plus tôt sur ABC fait part de ses inquiétudes à propos de la tenue de manifestations en pleine crise sanitaire. Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus a dépassé les 2 millions aux Etats-Unis, selon un bilan établi par Reuters. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

