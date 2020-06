Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pas d'accord sur les détails du plan de relance en Allemagne-SPD Reuters • 02/06/2020 à 15:21









BERLIN, 2 juin (Reuters) - La coalition au pouvoir en Allemagne, dirigée par la chancelière Angela Merkel, n'est pas encore parvenue à un accord sur les modalités du plan de relance massif contre l'épidémie de coronavirus, a déclaré mardi une porte-parole du SPD, le parti social-démocrate qui gouverne avec la CDU et la CSU (conservateurs). Les discussions entre les dirigeants des trois partis doivent s'achever ce mardi à 21h00 GMT (23h, heure de Paris), mais elles devraient se poursuivre mercredi, a ajouté la porte-parole. Norbert Walter-Borjans, co-président du Parti social-démocrate, a dit s'attendre à des discussions difficiles au sujet du plan de relance, estimant que du point de vue de sa formation, il ne peut y avoir de prime à l'achat pour des véhicules thermiques. "Cela (les discussions) prendra du temps et ce ne sera vraisemblablement pas terminé aujourd'hui (mardi)", a-t-il déclaré. "Il y a des éléments sur lesquels on peut s'entendre (...) mais il y aussi d'autres sur lesquels il y a un problème avec la CDU et la CSU, notamment en ce qui concerne les catégories de faibles et moyens revenus", a-t-il expliqué. L'Allemagne a annoncé en mars dernier une série de mesures d'un montant total de 750 milliards d'euros pour tenter d'atténuer l'impact de l'épidémie sur la première économie européenne . (Holger Hansen et Michael Nienaber; version française Claude Chendjou)

