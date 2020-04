Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Novartis autorisé aux USA à tester l'hydroxychloroquine Reuters • 20/04/2020 à 09:55









ZURICH, 20 avril (Reuters) - Novartis NOVN.S a annoncé lundi avoir obtenu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé aux Etats-Unis, pour tester sur 440 patients atteints du nouveau coronavirus un traitement à base d'hydroxychloroquine habituellement utilisé contre le paludisme. L'essai dit de phase III, c'est-à-dire à un stade avancé, va commencer d'ici quelques semaines sur plus d'une dizaine de sites américains et les résultats seront publiés dans la foulée, a précisé le laboratoire suisse. L'usage de l'hydroxychloroquine dans le traitement du COVID-19 a été autorisé ce mois-ci par la FDA mais il n'y a pour le moment aucune preuve scientifique de son bénéfice thérapeutique. "Nous mesurons l'importance d'une preuve scientifique pour déterminer si l'hydroxychloroquine sera bénéfique pour les patients atteints du COVID-19", a déclaré John Tsai, en charge du développement de médicaments chez Novartis. "Nous nous sommes mobilisés rapidement pour répondre à cette question de manière aléatoire, en double aveugle et dans le cadre d'une étude contrôlée par placebo", a-t-il ajouté. D'autres laboratoires comme Roche ROG.S et Gilead Sciences GILD.O testent également des traitements déjà connus pour déterminer leur efficacité contre le COVID-19. (John Miller; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées NOVARTIS SIX Swiss Exchange +1.24% ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +1.61% GILEAD SCIENCES NASDAQ +9.73%