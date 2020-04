Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nouvelle flambée record de nouveaux cas quotidiens en Russie Reuters • 19/04/2020 à 14:22









MOSCOU, 19 avril (Reuters) - La Russie a fait état dimanche d'une nouvelle progression quotidienne record du nombre de nouveaux cas confirmés d'infection par le coronavirus, avec 6.060 nouvelles contaminations recensées au cours des dernières 24 heures, a rapporté la cellule de crise chargée de l'épidémie. Cela porte le total des cas à 42,853, un total qui a été multiplié par trois en une semaine et qui est désormais le dixième le plus élevé de la planète. Les infections au coronavirus en Russie ont commencé à fortement augmenter en avril après, initialement, un nombrz beaucoup moins élevé de cas que dans de nombreux pays d'Europe occidentale au début de l'épidémie. A la suite de nombre pays dans le monde, la Russie a mis en place le 30 mars des mesures de confinement qui interdisent aux résidents de quitter leur domicile, à moins de se déplacer pour acheter de la nourriture ou des médicaments, pour subir des soins médicaux urgents ou promener leur chien. Le nombre de morts liés au COVID-19 a augmenté de 48 à 361. (Gleb Stolyarov, version française Benoît Van Overstraeten)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.