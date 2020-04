Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nouveau recul du nombre de décès quotidiens en France, à 369 Reuters • 25/04/2020 à 19:17









(Avec nouveaux chiffres) PARIS, 25 avril (Reuters) - La France a enregistré en 24 heures 369 nouveaux décès dus au COVID-19, pour un total de 22.614 depuis le 1er mars, a annoncé samedi la Direction générale de la santé. Ce bilan quotidien est le plus faible depuis le début de la semaine, au cours de laquelle il avait jusqu'à présent constamment dépassé les 500 morts, à l'exception de vendredi (389 morts). Le nombre de décès se répartit entre 14.050 décès enregistrés dans les hôpitaux et 8.564 décès recensés dans les établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad, a précisé la DGS dans un communiqué. Le nombre de personnes hospitalisées en France pour une infection COVID-19 a baissé en une journée de 436, et s'élève au total à 28.222, dont 4.755 patients en réanimation. Cent vingt-quatre nouveaux patients atteints de COVID-19 ont été placés en réanimation au cours des dernières 24 heures mais le solde entre les entrées et les sorties reste négatif (-145), a encore précisé la DGS. Quatre régions (Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Hauts-de-France) concentrent près de trois quarts des patients. Dans son communiqué, la DGS observe également une hausse du nombre de patients en réanimation hors COVID-19, qui pourrait résulter de l'interruption du suivi et du traitement des patients atteints de maladies chroniques ou de pathologies aiguës graves. Au total, le nombre total de patients en réanimation en France s'élève à 7.525, toutes causes confondues, ce qui est supérieur de 50% aux capacités initiales de réanimation en France, qui était d'environ 5.000 lits avant le début de l'épidémie. (Sudip Kar-Gupta et Jean-Stéphane Brosse)

