Coronavirus-Nouveau record de cas importés en Chine

PEKIN/SHANGHAI, March 20 (Reuters) - Le nombre de contaminations importées de coronavirus a atteint un niveau record en Chine, montrent des statistiques publiées vendredi qui témoignent d'une hausse des cas touchant des voyageurs, incitant les autorités à réfléchir à un durcissement des règles d'entrée et des protocoles sanitaires. Pour le deuxième jour consécutif, le Chine n'a officiellement enregistré aucun cas de transmission locale du virus apparu fin décembre dans la province chinoise du Hubeï. Les autorités s'efforcent désormais d'éviter d'importer de nouveaux cas, la propagation du virus en Europe et en Amérique du Nord ayant incité de nombreux expatriés chinois à revenir chez eux, ce qui alimente les craintes de l'apparition de nouveaux foyers d'infection. La Chine continentale a fait état 39 nouveaux cas, tous provenant de l'étranger et dans un grand nombre de provinces. Depuis le début de l'épidémie, 80.967 cas ont été enregistrés en Chine et 3.248 personnes sont mortes. (Ryan Woo, Gao Liangping, Brenda Goh et David Stanway, Nicolas Delame pour la version française, édité par Jean-Philippe Lefief)

