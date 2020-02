Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Nouveau bilan en Iran, qui fait état désormais de huit morts Reuters • 23/02/2020 à 11:30









DUBAI, 23 février (Reuters) - Quinze nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été confirmés en Iran, où le bilan est désormais de huit morts, a annoncé dimanche un porte-parole du ministère de la Santé. "Nous avons jusqu'à présent 43 cas d'infection et le bilan est de huit décès", a dit Kianush Jahanpur à la télévision publique. Sur un plan politique, le guide suprême de la Révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, a affirmé dimanche que les ennemis de l'Iran avaient tenté de dissuader les électeurs de se rendre aux urnes vendredi dernier en exagérant la menace que représente l'épidémie partie de Chine. Les résultats des élections législatives n'ont pas encore été publiés. Aucun chiffre officiel non plus n'a été donné sur la participation, mais des sources l'annoncent à 45% environ, ce qui en ferait la plus faible depuis la révolution de 1979. "Cette propagande négative sur le virus a débuté il y a deux mois et s'est accrue avant les élections", déclare Ali Khamenei dans une déclaration mise en ligne. "Leurs médias, ajoute-t-il, n'ont pas laissé passer la moindre possibilité de dissuader les électeurs iraniens de voter et ont recouru au prétexte de cette maladie et de ce virus." (Parisa Hafezi version française Henri-Pierre André)

