Coronavirus-"Nous sommes en train de reprendre progressivement le contrôle", dit Véran

PARIS, 16 novembre (Reuters) - "Nous sommes en train de reprendre progressivement le contrôle, mais nous n'avons pas terminé le combat" contre le coronavirus, a déclaré lundi le ministre français de la Santé. Olivier Véran s'adressait à la presse sur l'aéroport de Lyon, où il a assisté à des transferts de patients atteints du COVID-19. "Tout porte à croire que nous avons passé un pic épidémique", a-t-il estimé dans un entretien accordé aux journaux du groupe Ebra diffusé dimanche. (Jean-Philippe Lefief)

