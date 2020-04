Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-"Nous pouvons être plus imaginatifs", juge Centeno Reuters • 16/04/2020 à 21:36









LISBONNE, 16 avril (Reuters) - Davantage d'imagination est nécessaire pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire due au coronavirus, a estimé jeudi le président de l'Eurogroupe, laissant entendre qu'une taxation à l'échelle du bloc serait souhaitable. "Il est clair que nous pouvons être plus imaginatifs", a déclaré Mario Centeno, lors d'une audition parlementaire à Lisbonne. "Il y a eu un énorme débat en Europe et dans d'autres forums internationaux, tels que l'OCDE, sur les taxes qui peuvent être de nature européenne", a-t-il ajouté. (Sérgio Gonçalves et Catarina Demony, version française Jean-Philippe Lefief)

