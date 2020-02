Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nissan va suspendre sa production à Kyushu, au Japon - presse Reuters • 10/02/2020 à 11:49









TOKYO, 10 février (Reuters) - Nissan 7201.T va suspendre la production dans son usine de Kyushu, dans le sud-ouest du Japon, en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, rapporte lundi le Nikkei. Le constructeur japonais a pris cette décision car il peine à s'approvisionner en pièces en provenance de Chine, explique le journal financier. (David Dolan, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -3.67%