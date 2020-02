Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nissan retarde le redémarrage de deux sites en Chine Reuters • 21/02/2020 à 08:26









TOKYO, 21 février (Reuters) - Nissan Motor 7201.T va repousser au-delà du 24 février le redémarrage de deux de ses usines en Chine situées près de l'épicentre de l'épidémie du coronavirus afin de se conformer aux mesures imposées par les autorités locales, a déclaré vendredi le constructeur japonais. "Conformément à la nouvelle directive gouvernementale des autorités de la province du Hubei, nous réexaminerons le calendrier du redémarrage des usines au regard de la situation de nos fournisseurs", indique Nissan dans un courriel à Reuters. De nombreuses usines étant fermées en Chine par crainte de la propagation du virus, le partenaire de Renault RENA.PA a déjà été contraint de réduire la production dans ses usines au Japon qui font face à des problèmes d'approvisionnement en composants. Le deuxième constructeur japonais a toutefois indiqué que ses autres sites dans le monde n'avaient subi aucun impact. (Naomi Tajitsu; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -0.78% RENAULT Euronext Paris -2.07%