Coronavirus-Nice limite à son tour les rassemblements

PARIS, 18 septembre (Reuters) - Les rassemblements de plus de dix personnes seront dorénavant interdits dans les lieux publics à Nice, a annoncé vendredi le préfet des Alpes Maritimes, Bernard Gonzales. Cette interdiction fait partie d'une série de mesures destinées à freiner la propagation de l'épidémie de COVID-19 et qui sont calquées sur celles qui ont été instaurées à Marseille (Bouches-du-Rhône) ou Bordeaux (Gironde). Olivier Véran, le ministre de la Santé, a souligné jeudi que l'évolution négative des indicateurs épidémiques dans les métropoles de Lyon et Nice justifiaient la mise en oeuvre de telles mesures et il a invité les préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes à se rapprocher des élus locaux pour les élaborer. (Jean-Philippe Lefief et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

