Coronavirus-New York reporte de onze jours la rentrée des classes

NEW YORK, 1er septembre (Reuters) - Les écoles publiques de New York ont reporté de onze jours la rentrée des classes, au 21 septembre, en vertu d'un accord conclu avec les syndicats d'enseignants qui réclamaient des mesures de sécurité supplémentaires contre le coronavirus, a annoncé mardi Bill de Blasio, le maire de la ville. Les syndicats, menés par la United Federation of Teachers (UFT), jugeaient précipitée une rentrée scolaire le 10 septembre et critiquaient le manque de mesures adéquates pour protéger les enseignants, les élèves et le personnel scolaire. "Nous nous sommes assurés que des mesures sanitaires soient mises en place, afin de garantir que notre personnel enseignant ait le temps de se préparer correctement", a déclaré le maire de New York lors d'un point presse. "Nos experts médicaux ont approuvé ce plan, et nous pouvons maintenant dire que le système scolaire public de New York a les politiques les plus rigoureuses et les mesures de sécurité les plus strictes de tous les systèmes scolaires des Etats-Unis", a déclaré Michael Mulgrew, le président de l'UFT, qui représente 133.000 enseignants et autres travailleurs du secteur de l'éducation. (Peter Szekely, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Stéphane Brosse)

