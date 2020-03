Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Netanyahu négatif mais va rester à l'isolement Reuters • 30/03/2020 à 20:21









(Actualisé avec test négatif) JERUSALEM, 30 mars (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a subi lundi un test de détection du coronavirus dont le résultat est négatif mais le dirigeant de 70 ans va tout de même rester à l'isolement dans lequel il s'est placé après avoir été en contact avec une attachée parlementaire contaminée, a annoncé son porte-parole. Benjamin Netanyahu, sa famille et ses collaborateurs ont tous rendu un test négatif mais le chef du gouvernement "restera en quarantaine jusqu'à ce que de nouvelles instructions soient fournies par le ministère de la Santé", a écrit Ofir Gendelman sur Twitter. Le ministère de la Santé préconise généralement un isolement de 14 jours pour les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec une personne contaminée, à compter de la date de ce contact. D'après les médias israéliens, l'attachée parlementaire atteinte par le Covid-19 a assisté la semaine dernière à une séance de travail en présence de Benjamin Netanyahu et de députés de l'opposition, avec lesquels il négocie la formation d'un gouvernement d'union nationale. Un membre de l'administration israélienne a déclaré que Benjamin Netanyahu respectait les prescriptions médicales et organiserait l'essentiel de ses entretiens par visioconférence. Israël compte à ce jour 4.695 cas de contamination au SARS-CoV-2 et 16 décès. Le ministère de la Santé estime que l'épidémie pourrait provoquer des milliers de morts. (Dan Williams version française Henri-Pierre André, Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

