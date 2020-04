Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nancy Pelosi favorable à un revenu minimum garanti aux USA Reuters • 27/04/2020 à 16:11









WASHINGTON, 27 avril (Reuters) - Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants aux Etats-Unis, s'est déclarée lundi favorable à un revenu minimum garanti si la distribution de l'aide pour faire face au coronavirus s'avérait inefficace. "Regardons ce qui fonctionne, ce qui est opérationnel et ce qui nécessite un examen. Un revenu minimum garanti a été suggéré. Cette idée mérite-t-elle à présent d'être prise en considération? Peut-être, car il y a beaucoup plus de monde, au-delà des petites entreprises et des personnes employées par celles-ci (...), qui peuvent également avoir besoin d'aide", a-t-elle déclaré dans une interview accordée à la chaîne MSNBC. (Doina Chiacu; version française Claude Chendjou, édité par)

