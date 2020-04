Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Michelin réduit le montant du dividende proposé pour 2019 Reuters • 01/04/2020 à 18:11









1er avril (Reuters) - Compagnie Générale des Etablissements Michelin SCA MICP.PA : * A DÉCIDÉ DE RÉDUIRE LE MONTANT DU DIVIDENDE PROPOSÉ SUR LE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019 À 2 € CONTRE 3,85 € INITIALEMENT - COMMUNIQUÉ (Bureau de Paris)

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -1.51%