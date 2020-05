Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Masque obligatoire pour le personnel de la Maison blanche Reuters • 12/05/2020 à 02:43









(Actualisé avec précisions, Trump; photo à disposition) WASHINGTON, 11 mai (Reuters) - La Maison blanche a ordonné lundi à l'ensemble du personnel entrant dans l'aile ouest, où sont menées les opérations quotidiennes de l'administration Trump, de porter des masques dans le bâtiment après que deux membres du personnel ont été testés positifs au coronavirus, ont dit des représentants. Les nouvelles directives, communiquées lundi après-midi dans un mémo à l'adresse du personnel du président Donald Trump, illustrent le renforcement des procédures sanitaires aux plus hauts niveaux du gouvernement américain par crainte que Donald Trump et le vice-président Mike Pence puissent être exposés au coronavirus. Deux cas de COVID-19 ont été diagnostiqués la semaine dernière à la Maison blanche: un militaire employé au service de Donald Trump et la porte-parole de Mike Pence. S'exprimant lundi lors d'un point de presse, Trump, âgé de 73 ans, a déclaré que ces cas d'infection ne signifiaient pas à ses yeux que le système mis en place à la Maison blanche avait failli. "Je n'ai ressenti de vulnérabilité d'aucune sorte", a dit le président américain, ajoutant avoir le sentiment que la situation était "très bien" contrôlée. Malgré tout, Donald Trump a indiqué qu'il allait envisager l'hypothèse de maintenir une distance entre Mike Pence et lui, peut-être en communiquant seulement par téléphone, pendant un certain temps. Mike Pence a travaillé à la Maison blanche lundi mais n'a pas pris part au point de presse du président américain. Les représentants de l'administration qui se sont présentés devant les journalistes étaient munis de masques et se sont exprimés devant un pupitre distinct de celui de Trump. D'après la chaîne ABC News, qui a rapporté en premier lieu l'existence du mémo, les visites non-essentielles dans l'aile ouest de la Maison blanche en provenance d'autres parties du bâtiment ont été déconseillées. (Steve Holland et Jeff Mason, avec Lisa Lambert; version française Jean-Philippe Lefief et Jean Terzian)

