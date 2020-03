Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Marseille-Une partie des passagers du Costa Luminosa autorisée à débarquer Reuters • 19/03/2020 à 18:17









* 639 passagers dont 187 Français vont débarquer et rentrer chez eux * Des tests ont été pratiqués sur certains passagers potentiellement contaminés (Actualisé avec préfecture, compagnie) par Marc Leras MARSEILLE, 19 mars (Reuters) - Les passagers à bord du Costa Luminosa, qui a accosté jeudi matin dans le port de Marseille, seront autorisés à débarquer s'ils disposent d'un billet leur permettant de rentrer chez eux et s'ils ne manifestent pas de symptôme du coronavirus. Plusieurs cas de contamination ont été détectés à bord de navire, exploité par la compagnie Costa Croisières, depuis son départ de Floride début mars. "La compagnie vérifie que les passagers qui souhaitent débarquer à Marseille disposent tous d'un billet de transport pour rentrer chez eux", a déclaré à Reuters un porte-parole de la préfecture des Bouches-du-Rhône. "Toutes les personnes qui en disposent pourront débarquer quand elles auront prouvé qu'elles disposent de ce moyen de transport", a-t-il ajouté. Les résultats des tests de détection au coronavirus qui ont été effectués sur des passagers et membres d'équipage présentant des symptômes sont toujours attendus. La préfecture a toutefois indiqué que l'état de santé d'une personne à bord avait nécessité son transport à l'hôpital de la Timone à Marseille. "639 passagers dont 187 Français vont débarquer jeudi par petits groupes en fonction des horaires de leur moyen de transport", a déclaré à Reuters le Grand Port Maritime de Marseille. Dans un communiqué, le croisiériste souligne qu'un cordon sanitaire sera maintenu autour des passagers, qui seront acheminés jusqu'à leurs vols et points de correspondance. Le Costa Luminosa, qui peut accueillir 2.826 passagers, est parti le 5 mars dernier de Fort Luaderdale, en Floride (Etats-Unis), avant de faire escale trois jours plus tard à Porto Rico, dans les Caraïbes, pour se diriger ensuite vers l'île espagnole de Tenerife, dans les Canaries. Plusieurs passagers atteints par le coronavirus ont été débarqués lors des différentes escales, notamment à Porto Rico et aux Canaries, avant que le bateau ne reprenne la mer vers Marseille. Le Costa Luminosa, qui accueille à son bord beaucoup de passagers américains et italiens, doit ensuite quitter Marseille pour rejoindre l'Italie, sa destination initiale, afin d'organiser le débarquement des derniers passagers à bord. (Avec la contribution de Geert de Clercq, édité par Jean-Michel Bélot)

