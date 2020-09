Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Marseille demande un délai de dix jours Reuters • 24/09/2020 à 11:15









PARIS, 24 septembre (Reuters) - La ville de Marseille, classée en zone d'alerte maximale au coronavirus, a réclamé jeudi un "délai de dix jours" avant la mise en oeuvre des mesures de restriction, dont la fermeture totale des bars et des restaurants ordonnée par le gouvernement. "Nous voulons que l'Etat révise ses annonces au regard des chiffres du ministère de la Santé et qu'il le fasse dans la transparence. L'épidémie décroît depuis quelques jours, M. (Olivier) Véran l'a reconnu lui-même", a déclaré Benoît Payan, premier adjoint de la mairie de Marseille, dans une déclaration à la presse. "Laissons à cette inflexion le temps de se confirmer", a-t-il poursuivi. "Avec Mme la maire (Michèle Rubirola), je demande au gouvernement dix jours avant la mise en place de nouvelles mesures. Si à la fin de la semaine prochaine, les indicateurs repartent à la hausse, nous serons prêts à prendre les décisions qui s'imposent et qui seront alors comprises par tout le monde (...) D'ici là, il faut impérativement que les mesures soient gelées." Classées en zone d'alerte maximale, la métropole d'Aix-Marseille de même que la Guadeloupe doivent mettre en oeuvre à partir de lundi une fermeture totale des bars et des restaurants, de même que tous les établissements recevant du public, "sauf s'il existe un protocole sanitaire strict", a annoncé mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

