Coronavirus/Marseille-36 cas détectés à bord du Costa Luminosa

MARSEILLE, 20 mars (Reuters) - Trente-six passagers du bateau de croisière Costa Luminosa arrivé dans le port de Marseille jeudi ont été testés positifs au coronavirus et l'une d'entre elles a été hospitalisée, a annoncé vendredi la préfecture des Bouches-du-Rhône. "Ces tests se sont révélés positifs pour 36 d'entre eux, aucun de nationalité française. Parmi elles, seul un passager symptomatique de plus de 70 ans de nationalité suisse a dû être transporté vers un hôpital de Marseille", précise la préfecture dans un communiqué. Plusieurs cas de avaient été signalés à bord de ce navire de la compagnie Costa Croisières parti de Floride le 5 mars dernier et des passagers avaient du être débarqués pour raisons sanitaires à Porto Rico puis à Tenerife dans les Canaries espagnoles. (Marc Leras, édité par Jean-Michel Bélot)

