Coronavirus-Madrid lèvera le 1er juillet les mesures de quarantaine pour les touristes

(Actualisé avec précisions sur la quarantaine) MADRID, 25 mai (Reuters) - L'Espagne lèvera à partir du 1er juillet les mesures de quarantaine imposées aux voyageurs en provenance d'autres pays pour lutter à l'origine contre l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé lundi le gouvernement, soucieux de relancer le secteur du tourisme. Avant cette annonce, Reyes Maroto, la ministre espagnole du Tourisme, avait encouragé les touristes étrangers à réserver leurs vacances en Espagne à partir du mois de juillet, tandis que sa collègue aux Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, avait indiqué que la mesure de quarantaine serait supprimée en juillet, sans précision sur le jour. Le secteur du tourisme en Espagne attire en temps normal 80 millions de visiteurs par an. L'Espagne, qui figure parmi les pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19, a entamé un allègement progressif de l'un des confinements les plus sévères à l'échelle mondiale, tout en maintenant jusqu'ici des mesures de quarantaine pour les voyageurs afin d'éviter une deuxième vague d'infections. Le bilan de l'épidémie dans le pays s'élève à 28.752 morts et 235.772 cas de contamination, mais le nombre de décès quotidiens est passé sous le seuil des 100 depuis la semaine dernière. (Inti Landauro, Ingrid Melander et Nathan Allen, version française Myriam Rivet et Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

