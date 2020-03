Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Macron opposé à l'idée d'un "confinement total"-source Reuters • 23/03/2020 à 18:21









PARIS, 23 mars (Reuters) - Emmanuel Macron s'est dit opposé à l'idée d'un "confinement total" en France pour faire face à l'épidémie de coronavirus lors d'une réunion lundi avec les représentants des autorités religieuses, a-t-on appris dans l'entourage du grand rabbin de France. "Il n'y aura pas de confinement total", selon l'entourage du grand rabbin de France Haïm Korsia à l'issue de cet échange qui visait selon l'Elysée à discuter de "la cohésion morale du pays face à la crise". "Il a dit en substance: parce que cela causerait plus de maux que de guérison." Lors d'un déplacement à Paris lundi après-midi, le chef de l'Etat a indiqué que le Premier ministre Edouard Philippe préciserait, lors d'une interview à 20h lundi soir sur TF1, les règles de confinement afin qu'elles soient "mieux respectées" et fait savoir qu'il s'exprimerait pour sa part "en temps voulu" pour donner les "nouveaux délais". (Michel Rose, avec Jean-Stéphane Brosse, édité par Marine Pennetier)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.