Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Macron dit avoir évoqué avec Trump une "initiative importante" Reuters • 27/03/2020 à 02:01









(Ajoute Maison blanche, G20) 27 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi s'être entretenu avec son homologue américain Donald Trump sur la question de la crise liée au coronavirus. "Avec d'autres pays, nous préparons pour les prochains jours une nouvelle initiative importante", a annoncé le chef de l'Etat dans un message publié en français puis en anglais sur Twitter. La Maison blanche a indiqué que les deux dirigeants étaient convenus lors d'un entretien téléphonique de l'importance d'une coopération au sein du G20 et d'autres groupes afin d'aider les organisations internationales à "éliminer rapidement la pandémie et minimiser son impact économique". Les dirigeants des pays membres du G20 ont affirmé jeudi leur détermination à former un front uni contre le coronavirus et vont injecter 5.000 milliards de dollars (4.550 milliards d'euros) pour tenter d'endiguer l'épidémie qui fait planer le spectre d'une récession. (Jean Terzian, avec David Lawder à Washington)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.