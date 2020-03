Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Macron annonce un plan massif d'investissement pour l'hôpital Reuters • 25/03/2020 à 21:21









(Ajoute citations, précisions) PARIS, 25 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mercredi une prime exceptionnelle pour les personnels soignants et tous les fonctionnaires mobilisés face au coronavirus et promis qu'un plan massif d'investissement pour l'hôpital français serait mis en place à l'issue de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie. S'exprimant de Mulhouse, l'une des régions les plus touchées par le virus dans l'Hexagone, le président de la République a également annoncé le lancement par l'armée d'une opération "Résilience" consacrée à l'aide et au soutien des populations ainsi qu'à l'appui des services publics en particulier dans les domaines sanitaire, logistique et de protection. Il n'a pas fait mention d'une prolongation du confinement, mis en place le 17 mars dernier pour quinze jours, et que le conseil scientifique français a recommandé de prolonger de quatre semaines au moins jusqu'à la fin avril. "Je reviendrai dans quelques jours faire un point complet de la situation, vous dire les décisions prises pour les semaines à venir et les décisions plus profondes que j'entends prendre pour la nation", a déclaré Emmanuel Macron. "Mais ce soir je voulais être là au côté de nos soignants, de nos malades pour dire que toute la nation est engagée dans ce combat." Rendant un hommage appuyé à ces soignants "en première ligne" dans la guerre contre un "ennemi invisible", à l'issue d'une visite de l'hôpital militaire de campagne mis en place en urgence pour soigner des patients, Emmanuel Macron a assuré que la nation serait "au rendez-vous de ce que nous devons, au-delà de cette reconnaissance et du respect". "J'ai demandé au gouvernement d'apporter une réponse claire, forte et de court terme pour l'ensemble des personnels soignants comme pour l'ensemble des fonctionnaires mobilisés afin de majorer les heures supplémentaires effectuées et sous forme d'une prime exceptionnelle pour pouvoir accompagner financièrement cette reconnaissance", a-t-il dit. "Plus largement, (...) l'engagement que je prends ce soir pour eux et la nation tout entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est que nous devons à la nation. Cette réponse sera profonde et dans la durée." "MIEUX PROTÉGER AU TRAVAIL" Le président de la République a également "salué l'ensemble des femmes et des hommes qui sont en deuxième ligne, qui permettent à nos soignants de soigner et au pays de continuer à vivre", citant "ceux qui transportent, qui hébergent, qui nettoient, qui réparent", les agriculteurs ou encore les employés des commerces de première nécessité. "C'est tout ce peuple travailleur de France qui se bat, qui est angoissé mais permet au pays de vivre", a relevé Emmanuel Macron. "Vendredi, je rassemblerai l'ensemble des partenaires sociaux (...) pour secteur par secteur, (...) organiser le travail, mieux protéger au travail." Dans le cadre de l'opération Résilience, le président de la République a annoncé le déploiement immédiat du porte-hélicoptères amphibie Mistral dans le sud de l'océan Indien et le déploiement à partir de début avril du porte-hélicoptères Dixmude dans la zone Antilles-Guyane en soutien aux territoires d'outre-mer, eux aussi touchés par l'épidémie. Les hôpitaux français ont enregistré 1.331 décès dus au coronavirus depuis le début de l'épidémie, pour un total de 25.233 cas confirmés, selon le dernier bilan annoncé mercredi soir par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

