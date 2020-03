Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Lufthansa va annuler tous ses vols vers Israël Reuters • 05/03/2020 à 15:34









BERLIN, 5 mars (Reuters) - La groupe allemand Lufthansa LHAG.DE a annoncé jeudi qu'il allait annuler tous ses vols vers Israël pour se conformer aux nouvelles mesures prises par les autorités locales pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Tous les vols vers Tel Aviv et Eilat seront annulés à partir de dimanche et ce pendant trois semaines, a précisé le groupe, qui prévoit de supprimer au total 7.100 vols jusqu'à la fin du mois. Les autorités israéliennes ont annoncé mercredi l'interdiction pour les Français et les ressortissants de plusieurs autres pays européens touchés par l'épidémie de coronavirus d'entrer sur leur territoire. (Bureau de Berlin; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -4.94%