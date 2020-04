Coronavirus : Lufthansa perd 1 million d'euros "par heure" et 99% de ses passagers

Le patron du groupe tire le signal d'alarme et appelle à l'aide publique face aux effets dévastateurs de la crise du Covid-19.

Des avions de Lufthansa, à l'aéroport Franz-Josef-Strauss de Munich (illustration) ( AFP / Christof STACHE )

Le premier groupe européen du transport aérien, l'allemand Lufthansa, perd actuellement un million d'euros "par heure" en raison du coronavirus, selon son patron Carsten Spohr.

"Nous ne pourrons pas surmonter cette crise de plus en plus longue sans soutien de l'Etat", s'est-il ému dans une vidéo interne diffusée mercredi 8 avril aux salariés du groupe. "Nous perdons chaque heure à peu près un million d'euros de nos liquidités", a-t-il ajouté. Le groupe Lufthansa, qui rassemble outre la compagnie allemande éponyme, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines et la filiale low-cost Eurowings, a affiché en 2019 un chiffre d'affaires de 36 milliards d'euros.

En raison de la pandémie de coronavirus, le secteur du transport aérien dans le monde traverse une crise sans précédent, clouant au sol des centaines d'avions et forçant l'arrêt quasi-total des opérations passagers. "Aujourd'hui, nous transportons chaque jour moins de 3.000 passagers, contre 350.000 normalement", soit une baisse de 99% , a expliqué le PDG. La capacité de transport, soit le nombre de sièges proposés sur ses avions, a été réduite à seulement 5% et 700 des 763 avions du groupe sont actuellement cloués au sol, entreposés dans plusieurs aéroports et notamment sur une piste d'atterrissage à Francfort.

En France, Air France a perdu plus de la moitié de ses passagers

Pour "réduire de manière permanente des capacités", le groupe va tailler dans sa flotte de plus de 700 machines et fermer sa filiale Germanwings, a-t-il annoncé mercredi, tablant sur un retour à la normale de la demande dans "des années".

En France, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a indiqué que tout était "envisageable" et "prêt" au sujet de la recapitalisation d'Air France-KLM, dont le nombre de passagers a chuté de 56,56% en mars dans le sillage de la paralysie du transport aérien.