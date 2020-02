Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Lufthansa immobilise 13 avions à cause des annulations Reuters • 20/02/2020 à 11:13









BERLIN, 20 février (Reuters) - Lufthansa LHAG.DE a annoncé jeudi avoir immobilisé 13 de ses appareils long-courrier à la suite de l'annulation d'une série de dessertes en Chine continentale en raison de l'épidémie de Covid-19 en cours. "Cela exercera un impact significatif sur l'activité", a déclaré un porte-parole du groupe allemand, ajoutant que des détails supplémentaires seraient fournis lors d'une conférence de presse prévue le 19 mars. Au-delà de la compagnie éponyme, le groupe Lufthansa est également la maison-mère des compagnies Swiss International Air Lines and Austrian Airlines. Son concurrent franco-néerlandais Air France-KLM AIRF.PA a annoncé jeudi que la crise sanitaire en cours en Chine amputerait son résultat d'exploitation de 150 à 200 millions d'euros d'ici au mois d'avril, en supposant que ses liaisons avec la Chine restent suspendues jusqu'à cette date. (Klaus Lauer ; version française Myriam Rivet, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.