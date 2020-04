Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Londres va émettre 180 milliards de livres de dettes en mai-juillet Reuters • 23/04/2020 à 09:51









PARIS, 23 avril (Reuters) - Le gouvernement britannique prévoit d'émettre plus d'obligations sur les trois prochains mois qu'il ne l'avait prévu sur l'ensemble de l'année afin de faire face au bond des dépenses publiques lié à la crise du coronavirus. L'Organisme de gestion de la dette britannique (DMO) a annoncé jeudi qu'il prévoyait d'émettre 180 milliards de livres (202 milliards d'euros) de dettes entre mai et juillet pour financer les mesures sans précédent de soutien à l'économie annoncées le mois dernier. Le DMO prévoyait précédemment d'émettre des emprunts à hauteur de 156,1 milliards de livres entre avril 2020 et mars 2021. "Ce volume d'émission plus élevé ne devrait pas être nécessaire pour le reste de l'exercice financier", a déclaré le ministère britannique des Finances, ajoutant qu'une actualisation du programme d'adjudications de dette serait annoncée le 29 juin. Un sondage Reuters réalisé auprès de 11 intervenants sur le marché primaire avait prédit que le DMO annoncerait des émissions de dette d'environ 300 milliards de livres pour l'exercice financier 2020-2021 dans son ensemble. Le rendement des emprunts d'Etat britanniques progressait très légèrement dans les premiers échanges jeudi, les investisseurs se montrant jusqu'à présent relativement sereins face à la hausse de l'endettement public au Royaume-Uni. (Andy Bruce, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.