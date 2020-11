Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Londres interdit son territoire à tous les voyageurs venant du Danemark Reuters • 07/11/2020 à 10:42









LONDRES, 7 novembre (Reuters) - Le gouvernement britannique a interdit samedi l'accès de son territoire à tout voyageur en provenance du Danemark, où sont apparus des cas de coronavirus mutant liés à des élevages de visons. Le risque de propagation de ce virus mutant, transmissible à l'homme, a conduit jeudi les autorités de Copenhague à ordonner l'abattage de tout le cheptel local de visons, soit 17 millions de bêtes, et à imposer des nouvelles mesures de restrictions dans le nord du pays. Dans un premier temps, Londres avait annoncé que toute personne arrivant du Danemark sur le territoire du Royaume-Uni devrait s'isoler pendant 14 jours. Mais l'exécutif britannique s'est prononcé samedi pour l'interdiction totale de son territoire, à l'exception des transporteurs de marchandises, après avoir reçu de nouvelles informations des autorités sanitaires danoises. "Les visiteurs arrivant du Danemark n'auront plus l'autorisation d'entrer au Royaume-Uni", a annoncé sur Twitter le ministre britannique des Transports, Grant Shapps. "Cette décision fait suite au signalement par les autorités sanitaires danoises de foyers importants de coronavirus dans les élevages de visons." L'interdiction s'appliquera à tous les ressortissants étrangers ou aux résidents britanniques qui ont séjourné au Danemark ou transité par le pays au cours des 14 derniers jours. La mesure sera réexaminée dans une semaine. (Michael Holden, version française Jean-Stéphane Brosse)

