Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Londres interdit les rassemblements, ferme les commerces non-essentiels Reuters • 23/03/2020 à 21:53









LONDRES, 23 mars (Reuters) - Le Royaume-Uni va interdire les mariages et les grands rassemblements et fermera les commerces non-essentiels pour inciter ses citoyens à respecter les consignes de confinement destinées à limiter la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi le Premier ministre Boris Johnson. Il a précisé que tous les magasins vendant des biens non essentiels seraient fermés, ainsi que les bibliothèques et les lieux de culte, et que tous les événements sociaux seraient interdits, à l'exception des funérailles. "Nous arrêterons tous les rassemblements de plus de deux personnes en public - à l'exclusion des personnes avec lesquelles vous vivez. Les parcs resteront ouverts pour l'exercice mais les rassemblements seront dispersés", a déclaré Boris Johnson dans un discours à la télévision. "Nous maintiendrons ces restrictions sous contrôle permanent. Nous les réexaminerons dans trois semaines et les assouplirons si la situation montre que nous le pouvons", a-t-il ajouté. (William James et Andy Bruce, Blandine Hénault pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.