Coronavirus: Londres annoncera le 29 juin des accords aériens avec quelques pays - presse

BANGALORE, 18 juin (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, devrait annoncer le 29 juin prochain que des accords ont été trouvés avec un petit nombre de pays pour ouvrir des "couloirs aériens" facilitant les déplacements internationaux, rapporte jeudi soir le Daily Telegraph. Le quotidien britannique, qui cite des sources non identifiées, ajoute que ces accords seront passés avec des nations parmi "les plus avantageuses" pour l'économie britannique, comme la France, l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Ces "ponts aériens" doivent permettre à des voyageurs en provenance de pays où l'épidémie de coronavirus a reflué de se rendre au Royaume-Uni pour affaires ou pour tourisme sans devoir s'astreindre à une quarantaine. (Kanishka Singh version française Henri-Pierre André)

