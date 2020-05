Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Libre circulation en Italie à partir du 3 juin-projet Reuters • 15/05/2020 à 11:51









ROME, 15 mai (Reuters) - L'Italie va assouplir davantage les mesures pour freiner la propagation du nouveau coronavirus en permettant une libre circulation dans toute la péninsule à compter du 3 juin, montre un projet gouvernemental consulté par Reuters. Les déplacements entre régions seront autorisés à partir du 18 mai, selon ce projet qui pourrait encore être modifié. L'Italie a lancé la première phase de déconfinement en permettant le 4 mai à quelque 4,5 millions de salariés de se rendre au travail et aux familles de se réunir. (Angelo Amante; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

