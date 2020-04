Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les ventes de carburants s'effondrent en France (CPDP) Reuters • 07/04/2020 à 14:26









PARIS, 7 avril (Reuters) - Sous l'effet du confinement, la consommation d'essence a chuté de 80% en France sur les dix derniers jours de mars et le recul sur le diesel est de 75% par rapport à la même période de l'an dernier, selon des données du Comité professionnel du pétrole (CPDP) que Reuters a pu consulter. Le confinement général ordonné par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus est entré en vigueur le 17 mars. Pour l'ensemble du mois de mars, le recul des ventes de carburants en France est de 22% pour l'essence et 26% pour le diesel. (Sybille de La Hamaide et Bate Felix version française Henri-Pierre André)

