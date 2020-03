Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les USA pourraient devenir le nouvel épicentre de l'épidémie, selon l'OMS Reuters • 24/03/2020 à 11:51









GENEVE, 24 mars (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état mardi d'une "très forte accélération" de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis. Prié de dire s'ils pourraient en devenir le nouvel épicentre, sa porte-parole Margaret Harris a répondu : "Nous assistons à une très forte accélération du nombre de cas aux Etats-Unis. Je pense donc qu'ils en ont le potentiel." Margaret Harris a également estimé que le bilan humain de l'épidémie au niveau mondial, actuellement de 14.510 décès, devrait "augmenter considérablement" au fur et à mesure que les nouveaux cas de contamination sont signalés à l'OMS. Selon l'OMS, 85% des nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures étaient concentrés en Europe et aux Etats-Unis. (Emma Farge et Stephanie Nebehay, version française Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)

