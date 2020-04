Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les USA offrent cinq millions de dollars aux Palestiniens Reuters • 16/04/2020 à 23:05









RAMALLAH, Cisjordanie, 16 avril (Reuters) - Les Etats-Unis ont offert cinq millions de dollars (4,6 millions d'euros) à l'Autorité palestinienne pour l'aider à lutter contre l'épidémie due au coronavirus, a annoncé jeudi l'ambassadeur américain en Israël. "Je suis très heureux que les Etats-Unis fournissent cinq millions de dollars aux hôpitaux et ménages palestiniens pour répondre aux besoins immédiats et vitaux de la lutte contre le COVID-19", écrit-il sur Twitter. "Les Etats-Unis, en tant que premier donateur humanitaire au monde, se sont déterminés à aider le peuple palestinien", ajoute-t-il. Son annonce n'a pour le moment donné lieu à aucune réaction palestinienne. Depuis 2018, l'aide que les Etats-Unis accordent aux Palestiniens a été réduite de plusieurs centaines de millions de dollars. Ces mesures sont largement considérées comme un moyen de pression destiné à ramener l'administration de Mahmoud Abbas à accepter la reprise du processus de paix israélo-palestinien. (Ali Sawafta avec Rami Ayyub à Tel Aviv, version française Jean-Philippe Lefief)

