Coronavirus-Les USA déconseillent à leurs ressortissants de sortir du pays

NEW YORK/WASHINGTON, 19 mars (Reuters) - Les Etats-Unis ont recommandé jeudi à tous leurs ressortissants de ne plus quitter le pays en raison de la pandémie de coronavirus et conseillé à ceux qui se trouvent à l'étranger de revenir dès que possible. "Si vous choisissez de voyager à l'international, vos projets de voyage pourraient être gravement perturbés et vous pourriez être forcés de rester en dehors des Etats-Unis pour une durée indéterminée", a déclaré le département d'Etat. "Dans les pays où des départs via des liaisons commerciales restent possibles, les citoyens américains qui vivent aux Etats-Unis devraient organiser leur retour immédiat aux Etats-Unis, à moins d'être préparés à rester à l'étranger pendant une période indéterminée", a-t-il ajouté. L'administration ne délivre plus aucun visa à l'exception des "urgences de vie ou de mort" nécessitant un déplacement à l'étranger dans les 72 heures. L'ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, David Fischer, dans une vidéo publiée sur Twitter, explique que l'ambassade à Rabat et le département d'Etat à Washington travaillent "24 heures sur 24" afin que tous les Américains concernés puissent rentrer chez eux en sécurité. (Maria Caspani et David Shepardson, version française Marc Angrand)

